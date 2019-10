Saúde. Tratamentos oncológicos custam 50 vezes mais do que remover amianto dos edifícios

Tratar um doente com cancro por exposição ao amianto custa cinquenta vezes mais do que remover o fibrocimento. As contas são da SOS Amianto, a plataforma da Quercus que acompanha o problema em Portugal. Todos os anos surgem novos casos de doentes que estiveram expostos ao amianto.