Seca. Agricultores pedem declaração de estado de calamidade

Ainda ontem o IPMA avisou que a previsão de chuva será pouca ou nenhuma e os agricultores alertam já para uma perda total das culturas de sequeiro e pasto para os animais.





Além do mais o preço da água para o arroz ou para o tomate duplicou.





Apelos e as preocupações agricultores do Baixo Alentejo que a jornalista Carla Pinto registou.Até agora não há resposta a estes apelos por parte do ministério da agricultura...Ontem a ministra admitiu preocupação, mas garantiu que o Governo está a tomar medidas para ajudar a combater a seca.