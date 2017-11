Partilhar o artigo Seca deixa aldeia a descoberto na barragem do Lindoso Imprimir o artigo Seca deixa aldeia a descoberto na barragem do Lindoso Enviar por email o artigo Seca deixa aldeia a descoberto na barragem do Lindoso Aumentar a fonte do artigo Seca deixa aldeia a descoberto na barragem do Lindoso Diminuir a fonte do artigo Seca deixa aldeia a descoberto na barragem do Lindoso Ouvir o artigo Seca deixa aldeia a descoberto na barragem do Lindoso