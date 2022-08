Seca em Portugal. "É provável que índice meteorológico de seca ainda se agrave"

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera revela que o ano hidrológico de 2021/2022 está a ser o segundo mais seco desde 1931, ou seja, desde que há registos.



Nesta altura 55% de Portugal continental está seca severa e 45% em seca extrema.



Ricardo Deus, chefe da divisão de Clima e Alterações Climáticas do IPMA, alerta que o mês de agosto poderá trazer um novo agravamento do índice meteorológico de seca em algumas partes do território.