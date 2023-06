Seca. Governo restringe uso da água no sotavento algarvio

O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, garantiu que não vai faltar água nas torneiras, mas admite que a situação é preocupante no sul do país.





Duarte Cordeiro, numa conferência de imprensa conjunta com a ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, disse que foi decidido reduzir em 20% a quota de água para a agricultura nas barragens de Odeleite e Beliche, e reduzir também em 20% a água utilizada nos campos de golfe.



Mais pormenores no trabalho da jornalista da Antena 1 Camila Vidal.