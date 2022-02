Seca ibérica debatida no Parlamento europeu

Lusa

A situação de seca enfrentada por Portugal e Espanha vai estar em debate no Parlamento Europeu. A questão foi pedida pelo grupo parlamentar do PSD que pretende sensibilizar a Comissão Europeia para o problema que já vivem muitos agricultores e que devem ser apoiados com medidas excecionais.