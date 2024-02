A situação de seca meteorológica diminuiu em janeiro no sul do país. O sotavento Algarvio mantem-se em seca moderada. Os dados são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Revela que a 31 de janeiro, 20% do território estava em seca meteorológica, enquanto que, no final de dezembro essa percentagem era superior a 38%.



No final de janeiro também diminuiu a área de Portugal Continental em seca moderada.



Há dois dias, a bacia do Barlavento continuava a ser a que tinha a menor quantidade de água de todo o país. Apenas 11%, quando a média é de 75%.