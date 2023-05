Seca no Nordeste Algarvio faz antever grandes dificuldades para o resto do ano

Foto: Arquivo Reuters

Os agricultores e produtores de gado, no Algarve, estão a sentir os efeitos da seca no trabalho diário. Em Alcoutim, a falta de chuva dos últimos meses deixou os campos sem pasto e já estão a ser utilizadas reservas de alimento e de água, numa espécie de antecipação do verão.