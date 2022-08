Seca no país obriga Governo a tomar medidas

A reunião, a 11.ª deste ano, junta a ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, e o ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, e acontece quando o território de Portugal continental está todo ele ou em seca severa (55,2%) ou em seca extrema (44,8%), especialmente a região sul e alguns locais do interior do norte e centro.A seca prolongada está a afetar culturas, levou a cortes no uso da água e obrigou aldeias a serem abastecidas com autotanques.Desde outubro de 2021 até este mês choveu praticamente metade do que seria o normal, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).A última reunião da CPPMAES aconteceu em 22 de julho.