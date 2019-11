Seca no Tejo. Ministro do Ambiente pede reunião urgente com Espanha

O ministro do Ambiente pediu uma reunião urgente a Espanha para discutir o quase esvaziamento da barragem mais próxima de Portugal e tentar evitar a redução nos caudais do Rio Tejo. Até ao verão vai ser feito estudo de impacto ambiental para construir uma nova barragem em Portugal.