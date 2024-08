Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna assaltada esta quinta-feira de madrugada

Segundo a PSP, o alerta do assalto foi dado às 09:52 de hoje pelo polícia que estava de serviço no edifício após ter dado conta que existiam gabinetes remexidos.

Outra fonte policial indicou à Lusa que foi furtado vário material informático existente nos gabinetes.

A investigação está a cargo da Polícia de Segurança Pública, que não adiantou oficialmente mais pormenores sobre o assalto.

A Lusa contactou o Ministério da Administração Interna, mas até ao momento não obteve qualquer resposta.

A notícia do assalto foi avançada pelo Observador, que dá conta de que foram levados vários computadores, dois dos quais de chefias da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, e que as câmaras de vigilância não estavam a funcionar.