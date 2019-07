Foto: RTP

Depois de o filho do secretário de Estado ter celebrado negócios com o Estado, e tenso sido assinados pelo menos três no último ano, José Artur Neves pode ter de abandonar o seu cargo no Governo.





O que está em causa é a violação da lei das incompatibilidades.





"Esses contratos não podiam ter sido feitos. É claríssimo da lei", explica João Paulo Batalha. O resultado da celebração destes contratos é, neste caso, "a nulidade dos próprios contratos e a demissão do secretário de Estado".