Secretário de Estado garante que buscas não decorreram em gabinetes do Governo

O secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros garante que as buscas desta manhã não acontecerem em gabinetes de membros do Governo. André Moz Caldas assegura total colaboração com as autoridades e diz que a investigação é a prova de que a justiça está a funcionar.