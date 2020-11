Secretário de Estado garante reforço de capacidade na região Norte

Questionado sobre o possível fim do "pico" de casos na região Norte, o governante considera que ainda é prematuro fazer essa avaliação e garante que os serviços da região estão a ser reforçados ao máximo de forma a fazer face a um novo aumento de casos.



Sobre o atual surto de legionella que está a afetar os concelhos de Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Matosinhos, que já provocou seis mortos, o secretário de Estado considera que ainda é cedo para se saber a origem do mesmo e salienta que ainda decorre a fase de colheitas de torres de refrigeração em várias fábricas.