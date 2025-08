Secretário de Estado vê prevenção dos incêndios como questão "estrutral"

Numa cerimónia de entrega de novos veículos a bombeiros, em Leiria, o secretário de Estado da Proteção Civil rejeitou as alegações de falta de investimento do Governo na prevenção dos incêndios. Rui Rocha esclareceu ainda que não é competência do Governo a iniciativa de implementar o programa "Aldeia Segura" em todo o país.

"A prevenção, para sermos sérios e responsáveis, é um problema estrutural. A prevenção se resolve num ano", afirmou aos jornalistas.



De acordo com o secretário de Estado, a legislatura anterior implementou um conjunto de medidas "muito relevantes" que tiveram "uma adesão fortíssima". Contudo, frisou que "estamos a falar da ação de um ano de Governo".



Repetindo que se trata de uma questão estrutural, Rui Rocha considerou que a prevenção "não deve ser repensada no momento do combate, tem de ser continuamente pensada".



"Estamos em permanente avaliação daquilo que são as medidas de prevenção que se impõem para que possamos colmatar ao máximo aquilo que hoje acontece em termos de necessidade de combate".



Questionado sobre o facto de o programa "Aldeia Segura" continuar incompleto ou não totalmente implementado em todas as regiões, o secretário de Estado explicou que este é um "programa de iniciativa local", que "decorre da vontade e da iniciativa das juntas de freguesia e das câmaras municipais".



"O Governo central, através da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, apenas disponibiliza alguns meios de sinalética, meios para os abrigos, meios de informação, formação", continuou, apontando que a questão deve ser dirigida aos autarcas.