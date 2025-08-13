Sector da construção civil exposto às ondas de calor
Foto: Andreia Martins - RTP
É um dos sectores em que os trabalhadores estão mais expostos às ondas de calor. Na construção civil, trabalhar debaixo de altas temperaturas comporta riscos para a saúde, como o cancro da pele, a desidratação, as insolações e o cansaço excessivo que pode levar a erros nas tarefas perigosas.
Aplicam o guia sobre temperaturas elevadas para os locais de trabalho da agência europeia para a segurança e saúde no trabalho.
Mas há um campo vasto, de obras e de pequenos empreiteiros onde o risco ainda fica a descoberto.