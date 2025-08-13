Sector da construção civil exposto às ondas de calor

Foto: Andreia Martins - RTP

É um dos sectores em que os trabalhadores estão mais expostos às ondas de calor. Na construção civil, trabalhar debaixo de altas temperaturas comporta riscos para a saúde, como o cancro da pele, a desidratação, as insolações e o cansaço excessivo que pode levar a erros nas tarefas perigosas.