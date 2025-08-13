Em direto
Sector da construção civil exposto às ondas de calor

por Eduarda Maio - Antena 1

Foto: Andreia Martins - RTP

É um dos sectores em que os trabalhadores estão mais expostos às ondas de calor. Na construção civil, trabalhar debaixo de altas temperaturas comporta riscos para a saúde, como o cancro da pele, a desidratação, as insolações e o cansaço excessivo que pode levar a erros nas tarefas perigosas.

O sindicato da construção de Portugal, ouvido pela Antena 1, diz que as grandes empresas do setor já protegem os seus trabalhadores nas vagas de calor com várias estratégias.

Aplicam o guia sobre temperaturas elevadas para os locais de trabalho da agência europeia para a segurança e saúde no trabalho.

Mas há um campo vasto, de obras e de pequenos empreiteiros onde o risco ainda fica a descoberto.
