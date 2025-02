SEDES defende voto eletrónico para emigrantes portugueses

Num debate no Parlamento Europeu, a SEDES Europa explicou as razões pelas quais admite esta possibilidade e defendeu que se faça um teste o mais rapidamente possível.O tema esteve em destaque num debate organizado pela SEDES Europa no Parlamento Europeu, em Bruxelas. Na sala, cheia, ouviram-se as razões pelas quais a associação defende que os emigrantes possam votar à distância e digitalmente como defendeu Álvaro Beleza, Presidente da SEDES.

Alfredo Sousa de Jesus, vice-presidente da SEDES Europa recordou as formas que agora estão disponíveis para a diáspora e porque, no entender da associação, não são as indicadas.Mas o professor de Direito Constitucional, Poiares Maduro, que participou neste debate por vídeo conferência, tem dúvidas e receios sobre esta mudança e explicou porquê.Uma das questões é a da integridade do sistema: nos sistemas que fazem conexão à rede existe um risco de intrusão que tem sido identificado por vários estados que têm feito testes nessa matéria. Isto apesar dos mecanismos de segurança muito sofisticados que já existem.Poiares Maduro referiu-se ainda da necessidade de o voto se manter secreto, o que poderia ser mais difícil quando o voto passasse a depender de uma credencial para ser exercido online.O Professor de Direito Constitucional considera que ainda que a confiança no sistema pode ser posta em causa se o voto for feito onlineOs eurodeputados Sebastião Bugalho, eleito pelo PSD e Ana Catarina Mendes que representa o PS deixaram algumas dúvidas sobre esta possibilidade de um voto à distância, eletrónio, no imediato.Sebastião Bugalho salienta queAna Catarina Mendes refere queA Associação para o Desenvolvimento Económico e Social defende que possa ser feito um teste para perceber a situação. O último foi feito em 2005 e teve resultados positivos. E em 20 anos as tecnologias evoluíram e são agora mais seguras. Alfredo Sousa de Jesus, vice-presidente da SEDES Europa defende que se possa avançar com esse teste o mais brevemente possívelO vice-presidente da SEDES europa diz que o estado já permite que muito se faça online, com segurança, e que há um exemplo a reter da pandemia, quando o Parlamento Europeu teve que fechar e as viagens não eram fáceis.O tema promete estar em discussão nos próximos tempos até pela necessidade de aproximar posições.Álvaro Beleza, o presidente da Associação para o Desenvolvimento Económico e Social acredita que este tem que ser o futuroO tema do voto eletrónico, à distância, continuará a ser debatido. Neste caso, nesta conferência em Bruxelas, ficaram nítidas as diferenças que ainda existem mas o importante é manter o tema em agenda para poder melhor responder às exigências da diáspora portuguesa.