SEF confirma mudanças na regularização de imigrantes

Alguns pedidos aguardam resposta há dois anos.

Por isso, o SEF revela, em comunicado, que pretende agilizar este processo de interação com os cidadãos estrangeiros.

Os funcionários do SEF, incluindo inspetores, desconfiam da viabilidade da megaoperação para a regularização de imigrantes pendentes desde 2021Acácio Pereira, do Sindicato de Carreira, Investigação e Fiscalização do SEF, diz que os inspetores estão prontos a colaborar para garantir a segurança destes processos de regularização. Mas são poucos e a operação vem num momento de grande incerteza, em vésperas da extinção deste departamento.Também o sindicato dos funcionários do SEF tem dúvidas. Regularizar 150 mil imigrantes em pouco mais de um mês é muito ambicioso.