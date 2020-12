SEF já andava na mira do Comité de Tortura da ONU

A Ordem dos Advogados tem recebido denúncias sobre a dificuldade de acesso a um advogado por parte dos estrangeiros retidos. As preocupações com os centros dos aeroportos não são de agora e já há um ano o Comité de Tortura da ONU fazia recomendações sobre as instalações do SEF.