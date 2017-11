SEF já tem sob custódia sírios desaparecidos do porto de Setubal

RTP02 Nov, 2017, 20:32 / atualizado em 02 Nov, 2017, 20:39 | País

Os dois jovens sírios tinham abandonado esta manhã um navio de carga - Nagham - proveniente de Marrocos, que está atracado no porto de Setúbal.



"Os dois jovens, de 20 e 22 anos, tiveram acesso a um documento - yellow card - concedido pelo SEF, para o caso de precisarem de tratar de alguns assuntos administrativos ou logísticos em terra", afirmava esta manhã o capitão do porto Luís Lavrador, acrescentando que o referido documento era suficiente para os dois jovens saírem da zona portuária. "O que aconteceu foi que um segurança interpelou os dois jovens e eles fugiram. Isso levantou suspeitas. Uma equipa da Polícia Marítima foi a bordo e confirmou que faltavam dois elementos da tripulação, que saíram do navio sem autorização do comandante".



De acordo com o responsável da capitania do porto de Setúbal, a fuga dos dois jovens ocorreu cerca das 07:00 e desde então que as forças de segurança de Setúbal desenvolviam esforços para os localizar.



O navio Nagham tem saída prevista do porto de Setúbal para o próximo sábado, dia 4 de novembro.