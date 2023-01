SEF. Serviços voltam a poder ser requeridos via Internet

O objetivo é acabar com o congestionamento nos balcões de atendimento presencial e telefónico no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.



De acordo com o SEF, a renovação automática fica numa primeira fase disponível para os cerca de 21.500 vistos que caducam entre 1 de Janeiro e 31 de Março.



Em seguida deve prolongar-se por outras fases, até ao final do ano.