Segundo dia de confinamento com cenário muito diferente do confinamento de março

Ao segundo dia de confinamento, a feira da Senhora da Hora, em Matosinhos, atingiu o limite de pessoas. Mesmo assim, no interior do país, em Castelo Branco e Bragança, o frio acabou por travar as saídas para a rua. No entanto, muitos não dispensam a caminhada habitual. Em Lisboa, na zona de Alvalade, houve quem aproveitasse para fazer as compras de mercearia no comércio tradicional.