Segurança Interna acompanha atentamente apelos jihadistas para ataques em protestos

"A Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna está a acompanhar atentamente a situação referida [apelos jihadistas a ataques contra polícias e manifestantes] no âmbito das suas competências e em articulação permanente com as entidades competentes", refere o SSI, numa resposta enviada à agência Lusa.Em Espanha, o Ministério Público do Interior detetou um site que estará ligado ao Estado Islâmico com mensagens que incitam à violência contra polícias e manifestantes durante os protestos registados nas últimas semanas em vários países europeus, incluindo Espanha e Portugal.

O jornal espanhol El Pais refere que o Ministério espanhol do Interior detetou num site próximo do Estado Islâmico mensagens que apelam a ataques contra polícias e manifestantes durante os protestos que tem vindo a registar-se estes dias em vários países europeus, incluindo Portugal, Espanha, França e Itália.

Segundo o jornal espanhol, que refere ter tido acesso a um documento interno do Gabinete de Coordenação de Cibersegurança espanhol, as mensagens incentivam o aproveitamento de manifestações com grande participação popular e de confrontos nas ruas para cometer atentados.

A agência Lusa também contactou o Ministério da Administração Interna, que remeteu uma resposta para o SSI, que tem uma Unidade de Coordenação Antiterrorismo a qual coordena e partilha informações entre todas as forças e serviços de segurança no âmbito da prevenção e do combate ao terrorismo.

Segundo o jornal El País, as mensagens identificadas propõem que se aproveitem as concentrações para levar a cabo ataques com explosivos e facas contra os manifestantes e as forças de segurança.

O alerta é descrito num documento interno da Oficina de Coordenação de Cibersegurança em Espanha, a que o jornal teve acesso. O autor destas mensagens sublinha também a dimensão de protestos como uma "rara e valiosa oportunidade" para um ataque. Acrescenta que a "polícia é uma presa fácil" sobretudo quando os protestos sobem de tom.



O Ministério do Interior destaca ainda que há uma espécie de fórum em que alguns usuários também recomendam que os ataques tomem a forma de atropelamentos.



Fontes da luta antiterrorista destacam que este tipo de ameaças são habituais e parte da campanha jihadista, mas que o objetivo é criar medo e aumentar a tensão nos protestos.

c/ Lusa