Segurança Social de Coimbra alerta para problemas de saúde mental nas instituições

"Neste momento, a maior parte das pessoas nas Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) têm problemáticas de saúde mental associadas e as instituições não têm meios ou até conhecimento para tratar esta problemática", disse Rosa Veloso, num encontro da Rede Social de Coimbra.

Segundo a responsável, desde que foi criado o Complemento de Demência, o número de pedidos aumentou substancialmente, "porque quase todas as pessoas em ERPI têm associados problemas de saúde mental".

Esta situação, de acordo com a diretora do Centro Distrital de Coimbra, convoca a Segurança Social, que tutela as ERPI, todo o tecido social e "muito especialmente a saúde, que vai ter de dar uma ajuda, através do reforço das equipas comunitárias de saúde mental".

"É necessário, urgente e emergente que a saúde ajude também as ERPI a lidar com esta situação, para não corrermos sérios riscos de termos associações com a resposta completamente comprometida", alertou.

Na sua intervenção, na abertura do Encontro da Rede Social de Coimbra, que decorre todo o dia na Fundação Bissaya Barreto, Rosa Veloso frisou que ainda que há "muito trabalho a fazer" no acolhimento de crianças.

"Tem vindo a crescer o número de famílias de acolhimento, mas ainda é manifestamente insuficiente para acolher todas as que necessitam", disse a dirigente, salientando que na sexta-feira foi relançada uma campanha.

"O acolhimento residencial continua a ser predominante e não o vamos diabolizar, porque é necessário e vai continuar a sê-lo. De todo o modo, temos todos de lutar para garantir às crianças o direito de viver em família", acrescentou.

Para Rosa Veloso, "há muito a fazer" nos direitos das crianças, "que nem sempre são tratadas com o devido cuidado, principalmente quando aqueles que deviam ser o seu porto seguro e a sua proteção deixam de o ser".

O Encontro da Rede Social de Coimbra, que junta 327 parceiros, debate hoje os direitos da criança, a saúde mental e a conciliação entre trabalho e família, organizado pela Câmara Municipal e núcleo executivo do Conselho Local de Ação Social de Coimbra.