Segurança Social. Estudo conclui que sistema é deficitário

O grupo propôs várias medidas para garantir um reforço das poupanças dos cidadãos quando atingem a idade da reforma, sem pôr em causa as pensões pagas pelo Estado.



Uma dessas medidas é a criação de planos de pensões profissionais, de adesão automática e voluntária.



Outra das propostas é a criação de contas poupança-reforma para crianças e jovens.



O grupo de trabalho defende também a criação de títulos de dívida do Estado associados diretamente à reforma, como Certificados de Aforro ou do Tesouro.



São ainda propostas medidas para canalizar parte dos gastos com consumo para o reforço das reformas, como a consignação de IVA ou de arrendondamentos nas compras.



O grupo de trabalho concluiu que, ao contrário do quem tem sido dito, o sistema é deficitário.



Em 2025, juntando as contas da Segurança Social com as da Caixa Geral de Aposentações, houve um saldo negativo de quase dois mil milhões de euros.



Os peritos negaram que esteja em cima da mesa qualquer privatização das pensões.



O Governo afirmou que o saldo positivo na Segurança Social não passou de uma ilusão alimentada nos últimos anos.