Segurança Social: "há aqui um problema de sustentabilidade financeira matemático", avisa coordenador do estudo pedido pelo Governo

O aviso é feito pelo coordenador do Grupo de Trabalho sobre a Reforma da Segurança Social no programa da Antena 1, Consulta Pública.







Jorge Bravo assegura que o relatório encomendado pelo Governo pôs em evidência que "nem a conta corrente nem o balanço atuarial do sistema são financeiramente sustentáveis e que o Estado vai ter que durante muitos anos continuar a transferir verbas do Orçamento do Estado para pagar essas responsabilidades".

E, por isso, Jorge Bravo admite que "".

Francisco Louçã, economista e antigo coordenador do Bloco de Esquerda rebate ironizando: "é sempre confortável, no meio de um debate tão difícil como este, invocar argumentos de autoridade. e o mais simples de todos, quase poético é «a matemática fala por mim»".

"É sustentável a Segurança Social? Eu afirmo que sim"

No programa Consulta Pública, Louçã, por diversas vezes, criticou o relatório de Jorge Bravo e contrariou o coordenador do estudo: "é sustentável a Segurança Social? Eu afirmo que sim."

Chega a defender que "".Francisco Louçã afirma mesmo que "".Em resposta, Bravo assegura que "".E vai mais longe para garantir que".E acrescenta: "".Opinião contrária tem Amílcar Moreira. O professor, que integrou a Comissão nomeada no Governo de António Costa, para elaborar o Livro Verde para a Sustentabilidade do Sistema Previdencial, destaca que "".

Para o docente a grande preocupação é aquilo a que chama de erosão da base contributiva. "Há uma proliferação de formas de remuneração e há decisões tomadas por partidos políticos que, supostamente, se posicionam como defendendo a Segurança Social, à esquerda e à direita, que estão a fragilizar a base contributiva da Segurança Social", diz.

"Viver mais não pode ser viver pior"

A preocupação do presidente da Confederação da Indústria Portuguesa (CIP) é outra. Afirma Armindo Monteiro que "aquilo que nos deve preocupar em 2026 são aqueles que estão a entrar hoje no sistema. O que vai acontecer em 2066? Não podemos ver este ponto de forma estanque para este ano. Temos de antecipar para os anos futuros".

O líder da CIP avisa que "".Ideia reforçada por Pedro Sousa Carvalho. O comentador de Assuntos Económicos da Antena 1 faz as contas: "".Defende por isso "".O programa Consulta Pública é moderado pelo jornalista Frederico Moreno e com planeamento de Rita Soares.