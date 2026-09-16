Seguro alerta para os maus resultados do relatório PISA

António José Seguro pediu esta quarta-feira um novo impulso nas políticas de educação para a leitura, defendendo que o país não se pode conformar perante os problemas apontados pelos resultados mais recentes do PISA."Quarenta anos depois da criação da Rede de Leitura Pública,. Isso fará de nós uma nação que lê. É um trabalho que diz respeito à escola, em primeiro lugar, mas também à família e a cada um de nós, portugueses", declarou António José Seguro, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.“As coisas têm o seu tempo, e este tempo pode ser, como dizem algumas vozes, o tempo de um certo conformismo diante desses números pouco agradáveis”, afirmou.O presidente da República vincou que “a situação é tão exigente que foram algumas das principais publicações globais sobre economia e política a consagrarem bastante espaço ao assunto, precisamente porque”.

O chefe de Estado, que discursava na quarta edição do encontro Book 2.0, uma iniciativa da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL), apelou, por outro lado, à valorização da língua portuguesa no espaço mediático e da política e também em encontros como este - que tem nome em inglês - e insistiu na importância das "palavras do meio".

Leitura como "antídoto contra a exclusão"

Na sua intervenção, António José Seguro referiu-se aos "estudos PISA recentemente conhecidos" que apontam para uma "diminuição da taxa de literacia bem como, em muitos países desenvolvidos, o abandono da leitura como fonte de prazer ou como atividade cultural dominante", de que decorrem "o declínio das competências cognitivas e o declínio da literacia em ciência ou em matemática".O chefe de Estado considerou ainda que"Acredito que uma nação que lê promove a inteligência humana e não fica passivamente à espera dos benefícios e facilidades da Inteligência Artificial.Esse é um desafio para os próximos anos", acrescentou.Sobre o número de livros vendidos em Portugal no ano passado, 15 milhões, de acordo com um estudo da APEL, António José Seguro disse que "vão na trajetória certa", mas que "há margem para melhorar" na venda de livros e "também na qualidade da leitura".António José Seguro convidou todos a irem à Festa do Livro no Palácio de Belém, entre quinta-feira e domingo, e terminou a sua intervenção insistindo na importância das "palavras do meio", que "são lugar de encontro e de comunhão, de entendimento e de futuro".c/ Lusa