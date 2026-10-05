Seguro defende que "valorizar a República é valorizar os professores"

"Valorizar os nossos professores é valorizar a nossa própria República", afirma António José Seguro.

"Sem os professores, não haveria o país que hoje conhecemos, nem aquele que queremos construir. Não há República sem escolas. Não há escola sem professores valorizados. Valorizar os professores é cuidar do futuro da nossa República", reforça o chefe de Estado.

Esta mensagem foi divulgada hoje de manhã, antes do início da cerimónia comemorativa da Implantação da República, que está marcada para as 10h30, na Praça do Município, em Lisboa.

No Dia Mundial dos Professores, o Presidente da República dirige "uma saudação especial às professoras e aos professores" que ensinam nas escolas de todo o país e que ensinam a língua portuguesa no estrangeiro.

"Celebramos hoje a nossa República, o nosso país, Portugal. República é sinónimo de igualdade, sinónimo de que todos contam por igual. A escola é onde essa promessa de igualdade de tratamento ganha rosto. No rosto de uma professora, de um professor", lê-se na nota.

António José Seguro argumenta que "ensinar é muito mais do que transmitir conhecimento" e elogia o papel dos professores, que "incentivam quando a dúvida se instala" e que "sabem abrir horizontes a quem nasceu com menos oportunidades".

"Por isso, valorizar os nossos professores é valorizar a nossa própria República. Cada vez que um professor muda o destino de um de nós, a igualdade deixa de ser uma promessa e torna-se realidade", defende.

"Aqueles que em 5 de outubro de 1910 nos deram futuro também sabiam que a liberdade e a igualdade só poderiam vingar em Portugal por meio da vontade comum de transformar o país através da escola. Hoje Portugal reafirma que o seu futuro passa pela escola e pelos seus professores. Sabemos que há sempre adversidades a ultrapassar na escola e no ensino, mas sabemos também que muito devemos aos professores", acrescenta.