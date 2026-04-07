Seguro e Montenegro encontraram-se em Tomar mas sem declarações no final

"Está a ser feito um investimento redobrado no que toca à limpeza da área florestal mais afetada e estamos a fazer também intervenções que possam agilizar a coordenação entre as várias entidades que têm responsabilidade nesta matéria", destacou.



Na sua intervenção na cerimónia de assinatura de um protocolo entre a Estrutura de Missão para a reconstrução da região centro do país e fundações, Luís Montenegro disse que se registou um aumento significativo da perigosidade no território mais afetado pelo mau tempo.



"Temos muitas árvores derrubadas e, portanto, muito combustível na nossa floresta", acrescentou.



Com o Presidente da República a assistir na plateia, Luís Montenegro aludiu às reuniões que o ministro da Administração Interna, Luís Neves, manteve na semana passada com o intuito de coordenar esforços entre várias entidades.



"Ontem [segunda-feira] mesmo, junto de sua excelência o senhor Presidente da República, deu conta de que está em curso um trabalho de colaboração entre o Ministério da Administração Interna, o Ministério da Agricultura e Mar e o Ministério da Defesa Nacional, que junta, para além dos três ministros responsáveis por estes ministérios, nove macroentidades", indicou.



Entre elas figuram a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), a Agência Portuguesa do Ambiente (APA), GNR, Comunidades intermunicipais, entre outras,



"Amanhã [quarta-feira] mesmo, em Leiria, haverá para esta Região Centro um encontro com todas estas entidades, com as Forças Armadas, com o objetivo de ter uma ação de prevenção que tenha em vista a excecionalidade do tempo que estamos a viver", informou.



De acordo com o primeiro-ministro, "é absolutamente crucial que se aproveite este tempo que medeia até ao período do ano onde as temperaturas provavelmente atingirão valores mais elevados".



"Haverá menos humidade e, portanto, se antecipa uma adversidade climática, por contraposição exatamente àquela que tivemos agora. Que possamos antecipar tudo aquilo que puder ser feito do ponto de vista preventivo, para diminuir os riscos e, portanto, para podermos também aí ter resultados menos onerosos do ponto de vista da proteção da vida das pessoas, que é o essencial, do bem-estar e do património de todos nós", sustentou.



Já durante a manhã, no concelho de Mação, o Presidente da República, António José Seguro, voltou a chamar a atenção para a necessidade de se proceder à limpeza dos caminhos florestais, que esperava que "tivesse começado mais cedo", para evitar uma catástrofe no próximo verão.



"Todos desejamos que não aconteça nenhuma catástrofe neste verão e eu alertei para a necessidade de fazer esta limpeza dos caminhos florestais e dos aceiros há muito tempo e, portanto, eu esperava que tivesse começado mais cedo", evidenciou.



Ao segundo dia da Presidência aberta, António José Seguro sublinhou aos jornalistas a importância de todos os recursos do país convergirem na prevenção dos incêndios do próximo verão.