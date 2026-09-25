Seguro expressa confiança na PJ e espera que seja reforçada com resultados da investigação

António José Seguro foi questionado pelos jornalistas sobre este assunto à saída do Centro de Congressos do Estoril, no concelho de Cascais, distrito de Lisboa, onde participou numa conferência sobre demografia e longevidade.

"Eu continuo a ter confiança na Polícia Judiciária (PJ) e desejo que os resultados que venham a ser apurados, o mais rapidamente possível, reforcem ainda mais as minhas convicções", respondeu o chefe de Estado, que ressalvou que não comenta processos em curso.

Questionado se está preocupado com eventuais danos para a reputação da PJ, o Presidente da República começou por defender que é importante todos, no âmbito das respetivas competências, atuarem para que "o prestígio das instituições saia cada vez mais reforçado".