Seguro expressa confiança na PJ e espera que seja reforçada com resultados da investigação
O Presidente da República afirmou hoje que continua a ter confiança na PJ e que espera que seja reforçada com os resultados da investigação em curso do Ministério Público ao diretor nacional desta polícia, Carlos Cabreiro.
António José Seguro foi questionado pelos jornalistas sobre este assunto à saída do Centro de Congressos do Estoril, no concelho de Cascais, distrito de Lisboa, onde participou numa conferência sobre demografia e longevidade.
"Eu continuo a ter confiança na Polícia Judiciária (PJ) e desejo que os resultados que venham a ser apurados, o mais rapidamente possível, reforcem ainda mais as minhas convicções", respondeu o chefe de Estado, que ressalvou que não comenta processos em curso.
Questionado se está preocupado com eventuais danos para a reputação da PJ, o Presidente da República começou por defender que é importante todos, no âmbito das respetivas competências, atuarem para que "o prestígio das instituições saia cada vez mais reforçado".