Seguro "muito preocupado" defende ação também da UE para proteger mais vulneráveis

"Estou muito preocupado com a situação. Nós vivemos um momento de extrema dificuldade para muitos portugueses cujo dinheiro, cujos rendimentos, a sua pensão, o seu salário, não chega ao final do mês", declarou António José Seguro aos jornalistas, à saída do Centro de Congressos do Estoril, no concelho de Cascais, distrito de Lisboa.

O chefe de Estado defendeu que "os governos, e designadamente também a União Europeia, têm que olhar para esta situação como uma situação excecional e proteger os setores que estão mais vulneráveis, quer as famílias, quer as empresas".

Escusando-se a avaliar se são suficientes as medidas adotadas pelo executivo PSD/CDS-PP, o Presidente considerou que este é o momento "de agir" e que a situação provocada pelos constrangimentos no Estreito de Ormuz deve ser encarada também no quadro da União Europeia.

"O Governo já anunciou um conjunto de medidas, tanto quanto sei está a estudar outras medidas", referiu.

"Mas esta questão é uma questão que ultrapassa o nosso país, tem uma dimensão global e, neste caso, tem uma dimensão europeia. E todos nós devemos olhar para esta situação como uma situação especial para diminuir o sofrimento e as dificuldades por que passam famílias e empresas", acrescentou.

Seguro mencionou que teve oportunidade de abordar este assunto na sua audiência com o Papa Leão XIV, na quinta-feira, no Vaticano, e salientou que "há uma causa para esta situação concreta, que tem a ver com o facto de haver guerras, e designadamente, de não estar e exigir uma livre circulação no Estreito de Ormuz".

"Essa é a causa principal, que precisa de todo o nosso empenho, daqueles que possam pressionar para que as partes beligerantes possam chegar a um acordo", afirmou.