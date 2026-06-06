Seguro quer "reforço" da cooperação com o Luxemburgo e promete ouvir preocupações

"Tenho uma grande expectativa de que, no final desta visita, haja um reforço político, comercial e tecnológico da cooperação. Este sábado, o primeiro-ministro junta-se a esta visita e estará também presente junto das comunidades portuguesas. Portanto, é uma visita com muita expectativa", afirmou.



À chegada ao Luxemburgo, e antes dos encontros oficiais previstos para sábado, António José Seguro reuniu-se com cerca de duas dezenas de empresários portugueses e aproveitou para deixar uma mensagem à comunidade emigrante.



"Venho dar um abraço em nome de Portugal a todos os portugueses que residem e trabalham aqui no Luxemburgo e também, através deles, àqueles que o fazem noutros cantos do mundo", declarou.



Na Embaixada de Portugal, o Chefe de Estado destacou o papel da diáspora portuguesa na promoção das relações económicas, sublinhando que os emigrantes "mesmo longe da pátria, nunca deixaram Portugal para trás".



"Continuam atentos àquilo que se passa no nosso país e, sobretudo, a fomentar as trocas comerciais que são relevantes também para as empresas portuguesas", acrescentou António José Seguro, que defendeu: "Precisamos de aumentar a cooperação, precisamos de internacionalizar as nossas empresas. O Luxemburgo é um país de bom acolhimento do investimento português".

"O primeiro dever do Presidente é escutar"

Questionado sobre os repetidos apelos da comunidade portuguesa relativamente ao sistema de voto dos emigrantes e ao ensino da língua portuguesa no estrangeiro, António José Seguro não deixou promessas, mas garantiu que a prioridade é ouvir os portugueses fora do país.



"Em primeiro lugar, vou escutá-los, vou ouvi-los. É esse o primeiro dever do Presidente da República", disse o Chefe de Estado.



No mesmo sentido, Seguro remete quaisquer soluções concretas para o Executivo de Luís Montenegro: "Não há nenhum problema que não possa ser resolvido. Uns mais rapidamente, outros que levam mais tempo. Será acompanhado com o Governo. O Governo tem o poder executivo e será o primeiro a responder a essas perguntas".

Presidente evita debate sobre reforma laboral: "Este é o tempo do parlamento"

No Luxemburgo, o Presidente da República recusou comentar os mais recentes desenvolvimentos em torno do pacote laboral e afirmou que, por agora, resta a Belém aguardar pelo desfecho do debate na Assembleia da República.



"Há um processo que está a decorrer no parlamento relativo a alterações na legislação laboral. O Presidente da República não se vai imiscuir nesse debate e nessa discussão. E vai esperar pelo seu tempo. Este é o tempo do parlamento", insistiu.



Nas declarações aos jornalistas, António José Seguro recusou ainda ter criticado o Executivo de Luís Montenegro ao apontar para uma ausência de respostas para o problema dos internamentos sociais nos hospitais.



"O Presidente da República pronunciou-se, pronuncia-se e vai pronunciar-se muitas vezes sobre a realidade do país. Não esconderei nenhuma realidade e direi em voz alta aquilo que eu considero que é importante", afirmou.



E acrescenta: "Isso não significa que eu esteja a fazer críticas a A, a B ou a C. Significa apenas uma coisa tão simples: há um problema e é preciso resolvê-lo", disse António José Seguro, que insistiu no valor da estabilidade política e de políticas de longo-prazo: "O país não aguenta com legislaturas encurtadas e também não aguenta com mudanças políticas permanentemente".