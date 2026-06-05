Seguro. "Chamadas de atenção" não devem ser tidas como críticas

No final de uma reunião com empresários portugueses no início da sua visita ao Luxemburgo, António José Seguro foi questionado pela comunicação social sobre os alertas que fez sobre o envelhecimento em Portugal e que hoje o primeiro-ministro considerou estarem "alinhados" com as preocupações do Governo.



"O presidente da República pronunciou-se, pronuncia-se e vai pronunciar-se muitas vezes sobre a realidade do país. Não esconderei nenhuma realidade e direi em voz alta aquilo que eu considero que é importante e que são necessidades que o país deve ter. Isso não significa que eu esteja a fazer críticas a A, B ou C. Significa apenas uma coisa tão simples: é um problema, é preciso resolvê-lo", afirmou.



Seguro pediu à comunicação social que façam este tipo de análise "sempre que o presidente da República faz um chamamento, chama a atenção, faz um apelo para situações muito concretas".



"E de facto nós temos um problema no país, um problema grave, que é o problema do envelhecimento da nossa população. Isso cria pressão sobre o sistema de segurança social, sobre o sistema de saúde, entre outras consequências. E nós temos que olhar para esse problema e corrigi-lo", disse.



Para este problema, defendeu, são necessárias "soluções duradouras, soluções que ultrapassem os tempos da legislatura".



"Eu disse no meu discurso de tomada de posse que nós precisamos de ter uma maturidade política que nos faça convergir em soluções duradouras que ultrapassem os prazos de uma legislatura. O país não aguenta com legislaturas encurtadas e também não aguenta com mudanças políticas permanentemente", insistiu.