Seguro viaja até ao Vaticano e vai ser recebido amanhã por Leão XIV

Seguro viaja até ao Vaticano e vai ser recebido amanhã por Leão XIV

O presidente da República viaja esta quarta-feira para Roma para ser recebido em audiência, no Vaticano, pelo papa Leão XIV.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: Rui Minderico - Lusa

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Apesar desse encontro estar agendado apenas para amanhã, esta tarde António José Seguro vai à igreja de Santo António dos Portugueses, em plena capital italiana.

Cristiano Costa – RTP Antena 1

A audiência com o Papa Leão XVI na Cidade do Vaticano está marcada para esta quinta-feira a partir das 9h00 locais (8h00 em Lisboa).

O chefe de Estado, na agenda tem também um encontro com o secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais da Santa Sé, arcebispo Paul Richard Gallagher, e irá visitar a Capela Sistina e a Basílica de São Pedro.

A seguir, António José Seguro irá inaugurar a escultura "Encontro" de Álvaro Siza Vieira, nos Jardins do Vaticano.

O regresso a Portugal está previsto para a tarde de quinta-feira.
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