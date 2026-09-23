Seguro viaja até ao Vaticano e vai ser recebido amanhã por Leão XIV

Cristiano Costa – RTP Antena 1





A audiência com o Papa Leão XVI na Cidade do Vaticano está marcada para esta quinta-feira a partir das 9h00 locais (8h00 em Lisboa).



O chefe de Estado, na agenda tem também um encontro com o secretário para as Relações com os Estados e as Organizações Internacionais da Santa Sé, arcebispo Paul Richard Gallagher, e irá visitar a Capela Sistina e a Basílica de São Pedro.



A seguir, António José Seguro irá inaugurar a escultura "Encontro" de Álvaro Siza Vieira, nos Jardins do Vaticano.



O regresso a Portugal está previsto para a tarde de quinta-feira.



Apesar desse encontro estar agendado apenas para amanhã, esta tarde António José Seguro vai à igreja de Santo António dos Portugueses, em plena capital italiana.