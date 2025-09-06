Seia ativa plano municipal de emergência de proteção civil

Numa publicação nas redes de sociais sobre o ponto de situação do incêndio no concelho de Seia, distrito da Guarda, a Câmara Municipal refere que a ativação do plano municipal de emergência de proteção civil permite "reforçar a coordenação das operações de combate e apoio à população, centralizando toda a informação e mobilizando os meios necessários para uma resposta mais rápida e eficiente".

Segundo a autarquia, a ativação do plano vai vigorar até às 23:59 de segunda-feira, podendo ser prolongada se necessário.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o fogo em zona de mato que começou às 10:29 em Sandomil mobilizava, às 20:50, 625 operacionais e 190 viaturas.

A Câmara de Seia indica também que já foram reabertas a Estrada Municipal entre Carragozela e Várzea, a Estrada Nacional 17, entre a Ponte de Santiago e Oliveira do Hospital e Santiago e Santa Eulália, e a Estrada da Assamassa, entre S. Romão e Catraia de S. Romão.

Continuam cortadas a Estrada Nacional 231, entre São Romão e Valezim, e as estradas municipais de Vila Cova à Coelheira e entre Corgas e Sandomil.

A autarquia recomenda ainda à população para que se mantenha em alerta e acompanhe as indicações das autoridades, evite deslocações para a área afetada e respeite a sinalização e as ordens no terreno.