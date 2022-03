Seia testa plano municipal de emergência com simulacro de acidente na Serra da Estrela

Segundo a autarquia, o exercício é desenvolvido na modalidade "LIVEX" (`Live Exercise`), nas proximidades da Lagoa Comprida, e integra "incidentes de diferentes naturezas e complexidades".

"Um cenário fictício de acidente na única via rodoviária, na vertente oeste, de acesso ao planalto superior da Serra da Estrela, envolvendo um veículo de transporte coletivo (autocarro), testa resposta a um acidente grave de viação com 30 vítimas", adiantou a autarquia em comunicado enviado à agência Lusa.

A simulação à escala real terá início às 13:30 e uma duração esperada de seis horas, acrescentou a fonte.

"O exercício também possibilitará o treino operacional, em ambiente de montanha, dos meios da GNR, INEM e corpos de bombeiros, dando ênfase aos procedimentos de comando e controlo, sincronização de tarefas operacionais, articulação e coordenação institucional", lê-se.

Serão realizadas ações de resgate e desencarceramento, busca e salvamento (com equipas de mergulhadores, cinotécnicas e de operação de drones), ações de natureza policial (controlo de trânsito e acessos, preservação de provas, processamento e encaminhamento de vítimas mortais), de emergência médica pré-hospitalar (triagem com presença de equipas médicas de emergência e montagem de posto médico avançado), ações de comando e apoio logístico, entre outras.

O exercício é organizado pela Câmara Municipal de Seia, no distrito da Guarda, através do seu Serviço Municipal de Proteção Civil e em colaboração com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Além da organização, estão envolvidas outras entidades, como os corpos de bombeiros de Loriga, São Romão e Seia, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a GNR e a sua Unidade Especial de Proteção e Socorro, a EDP Produção, a Infraestruturas de Portugal (IP) e o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

O exercício contará, ainda, com uma equipa de observadores, que inclui, entre outros, representantes do Turismo do Centro, do ICNF, da EDP Produção, da IP e do município de Seia.