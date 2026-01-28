Seis desalojados por destruição de habitações no Sobral de Monte Agraço

Seis pessoas ficaram hoje desalojadas depois das habitações pré-fabricadas em que viviam terem sido destruídas pelo mau tempo desta madrugada no concelho de Sobral de Monte Agraço, distrito de Lisboa, disse fonte do município.



Fonte oficial da Câmara de Sobral de Monte Agraço indicou à agência Lusa que, em Pêro Negro, "casas pré-fabricadas ficaram destruídas pela depressão [Kristin], provocando seis desalojados, um dos quais uma criança".

Das seis pessoas afetadas, quatro foram para casas de amigos ou familiares.

"Ninguém fica sem realojamento temporário se for necessário", afirmou a fonte, adiantando que os serviços municipais de Ação Social estão no terreno a avaliar as necessidades.

Três dos desalojados sofreram "ferimentos muitos ligeiros" e foram transportados pelos bombeiros locais para a urgência de Torres Vedras da Unidade Local de Saúde do Oeste, indicou ainda a fonte.

O mau tempo fez também estragos na rede elétrica, causando a quebra do fornecimento de eletricidade em vários locais e o encerramento das escolas básicas de Sobral de Monte Agraço e Santo Quintino e de Pêro Negro.

Registaram-se também danos na cobertura da Associação de Val de Vez, quedas de árvores e postes, abatimentos parciais de vias e deslizamentos de terras para as vias.

A Estrada Municipal 533, entre Monfalim e Pontes de Monfalim, encontra-se cortada ao trânsito devido a um desses abatimentos.