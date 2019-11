Seis detidos em operação da PJ na cadeia de Paços de Ferreira

A Polícia Judiciária revelou em comunicado que houve seis mandados de detenção, numa “operação policial de grande dimensão”.







As buscas realizadas no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira foram presididas por três magistrados do Ministério Público e são o culminar de “várias investigações que “visam o combate ao tráfico de estupefacientes no Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira”.