Seis distritos sob aviso amarelo a partir de sexta-feira devido ao tempo quente

O aviso amarelo vai estar em vigor entre as 10:00 de sexta-feira e as 06:00 de sábado.

O IPMA colocou também o distrito de Lisboa sob aviso amarelo entre as 14:00 de hoje e as 00:00 de quinta-feira devido à previsão de vento forte, com rajadas de 70 quilómetros por hora, em especial na parte mais litoral e nas serras.

O aviso amarelo é emitido quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O Instituto prevê a partir de quinta-feira uma subida das temperaturas, que pode ser superior a 40 graus Celsius em algumas regiões de Portugal Continental, em especial do interior.

"Prevê-se que o anticiclone localizado a sudoeste da região dos Açores se desloque gradualmente para leste/nordeste, intensificando e estendendo-se gradualmente em crista para o Golfo da Biscaia a partir de dia 24, e eventualmente para a Europa Central a partir de dia 25 ou 26", refere o IPMA em comunicado.

O IPMA adianta que esta situação em "conjunto com uma região depressionária entre o norte de África e a Península Ibérica, origina sobre Portugal continental, o transporte de massas de ar quente e seco provenientes do interior da Península Ibérica, que a partir de dia 26 tendem a afetar igualmente o arquipélago da Madeira".

Assim, prevê-se uma subida significativa da temperatura do ar a partir de quinta-feira, com valores de temperatura máxima acima de 30 graus na generalidade do território do continente, devendo atingir 40 graus em alguns locais, nomeadamente no interior da região Sul e no vale do Tejo.

A temperatura mínima deverá ultrapassar 20 graus em alguns locais do interior, em particular na região sul, vale do Tejo e Beira Baixa.

A previsão aponta ainda para uma intensificação do vento na faixa costeira ocidental e nas terras altas a partir de hoje, o qual será moderado a forte de norte/noroeste, por vezes com rajadas.

No arquipélago da Madeira, as temperaturas máximas "poderão rondar ou mesmo ultrapassar 30 graus, em especial na vertente sul e nas regiões montanhosas".