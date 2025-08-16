Seis idosos morreram esta madrugada num incêndio num lar em Mirandela
Fotos: Fernando Pires
O lar tem cerca de 90 utentes e estão a ser retirados para outras unidades. Seis idosos morreram e há registo de cinco feridos graves. O incêndio terá começado num dos quartos da instituição.
O comandante Luís Carlos Soares refere ser ainda prematuro afiançar a origem do incêndio, sendo a prioridade a de conseguir encaminhar os idosos para o hospital ou outras instituições.
O provedor da instituição, Adérito Gomes, o incêndio terá começado num "colchão anti-escaras", num quarto com três utentes, que acabaram por morrer. Outros três, devido à inalação de fumo e a problemas respiratórios, também não conseguiram resistir.
O incêndio aconteceu no lar Bom Samaritano, onde residem 89 idosos. Esteve confinado apenas ao quarto onde deflagrou, mas todo o edifício ficou cheio de fumo.
Alguns utentes tiveram de ser transportados para os hospitais de Mirandela, Macedo de Cavaleiros e Bragança. Os restantes estão a ser encaminhados para outros lares da instituição.
Imagem Fernando Pires
O incêndio deflagrou por volta das cinco da manhã e foram as três funcionárias que estavam ao serviço que deram o alerta.
O incêndio deflagrou por volta das cinco da manhã e foram as três funcionárias que estavam ao serviço que deram o alerta.
O autarca de Mirandela refere que todos os esforços estão a ser feitos para apoiar os idosos da instituição e as famílias das vítimas deste incêndio.
O município está ainda a prestar apoio psicológico, logístico e a alimentar os familiares dos utentes, encaminhando-os para o Centro de Apoio à Vítima, instalado no pavilhão do INATEL.