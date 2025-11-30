Seis jovens morreram carbonizados dentro de carro em Lisboa

Seis jovens morreram carbonizados na madrugada deste domingo dentro de um carro na Avenida das Forças Armadas, em Lisboa. A informação foi confirmada pela Polícia de Segurança Pública (PSP).





As vítimas tinham entre os 18 e os 20 anos. O condutor tinha 19. No carro seguiam outros dois homens e três mulheres.





À agência Lusa, uma fonte da PSP indicou que uma viatura ligeira "despistou-se, embateu num pilar e incendiou-se", sendo que "no interior estavam cinco pessoas que ficaram carbonizadas".



O alerta foi dado às 3h40 da manhã por alguém que passava no local do acidente, junto à embaixada dos Estados Unidos da América.



A equipa dos Bombeiros Sapadores de Lisboa deslocou-se ao local para retirar os corpos.





O Instituto de Medicina Legal também esteve presente para identificar as vítimas mortais, cujos pertences foram destruídos pelas chamas.





A circulação no local, que esteve condicionada, já voltou à normalidade, com a estrada reaberta.