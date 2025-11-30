País
Seis jovens morreram carbonizados dentro de carro em Lisboa
Todos os ocupantes de um carro morreram carbonizados, esta madrugada, no interior da viatura, em Lisboa.
Seis jovens morreram carbonizados na madrugada deste domingo dentro de um carro na Avenida das Forças Armadas, em Lisboa. A informação foi confirmada pela Polícia de Segurança Pública (PSP).
As vítimas tinham entre os 18 e os 20 anos. O condutor tinha 19. No carro seguiam outros dois homens e três mulheres.
À agência Lusa, uma fonte da PSP indicou que uma viatura ligeira "despistou-se, embateu num pilar e incendiou-se", sendo que "no interior estavam cinco pessoas que ficaram carbonizadas".
O alerta foi dado às 3h40 da manhã por alguém que passava no local do acidente, junto à embaixada dos Estados Unidos da América.
A equipa dos Bombeiros Sapadores de Lisboa deslocou-se ao local para retirar os corpos.
O Instituto de Medicina Legal também esteve presente para identificar as vítimas mortais, cujos pertences foram destruídos pelas chamas.
A circulação no local, que esteve condicionada, já voltou à normalidade, com a estrada reaberta.
