País
Seis manifestantes detidos pela PSP no Porto foram libertados
As seis pessoas detidas na sequência da intervenção da PSP contra a Acampada do Porto foram libertados pelas 06h00 deste domingo.
Em declarações aos jornalistas na esquadra da PSP do Heroísmo, no Porto, o advogado dos manifestantes, Tiago Machado, disse tratarem-se de quatro homens e duas mulheres.
Os jovens serão presentes a tribunal na segunda-feira, momento em que serão conhecidos mais detalhes.
"Foram encaminhados da [Praça] D. João I para aqui e agora foram alvo da notificação do procedimento", afirmou.
Questionado sobre se foram acusados do crime de desobediência, confirmou, referindo terem apenas "indicação da factualidade do que se passou hoje".
Os jovens serão presentes a tribunal na segunda-feira, momento em que serão conhecidos mais detalhes.
"Foram encaminhados da [Praça] D. João I para aqui e agora foram alvo da notificação do procedimento", afirmou.
Questionado sobre se foram acusados do crime de desobediência, confirmou, referindo terem apenas "indicação da factualidade do que se passou hoje".
"Vão comparecer em tribunal, na segunda-feira, às 14h00. E, portanto, agora é descansar e recuperar. (...) Foi uma noite longa" acrescentou.
À porta da esquadra, em vigíla, estiveram concentrados manifestantes enquanto os detidos estavam lá dentro.
Um dos jovens detidos explicou que tudo correu bem dentro da esquadra e sublinhou que o importante é focar no problema da falta de habitação, pelo que promete regressar hoje à Praça D. João I, às 19h00.
Um dos jovens detidos explicou que tudo correu bem dentro da esquadra e sublinhou que o importante é focar no problema da falta de habitação, pelo que promete regressar hoje à Praça D. João I, às 19h00.
C/Lusa