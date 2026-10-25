Seis manifestantes detidos pela PSP no Porto foram libertados

"Vão comparecer em tribunal, na segunda-feira, às 14h00. E, portanto, agora é descansar e recuperar. (...) Foi uma noite longa" acrescentou.









Um dos jovens detidos explicou que tudo correu bem dentro da esquadra e sublinhou que o importante é focar no problema da falta de habitação, pelo que promete regressar hoje à Praça D. João I, às 19h00. À porta da esquadra, em vigíla, estiveram concentrados manifestantes enquanto os detidos estavam lá dentro.Um dos jovens detidos explicou que tudo correu bem dentro da esquadra e sublinhou que o importante é focar no problema da falta de habitação, pelo que promete regressar hoje à Praça D. João I, às 19h00.





C/Lusa

Em declarações aos jornalistas na esquadra da PSP do Heroísmo, no Porto, o advogado dos manifestantes, Tiago Machado, disse tratarem-se de quatro homens e duas mulheres.Os jovens serão presentes a tribunal na segunda-feira, momento em que serão conhecidos mais detalhes."Foram encaminhados da [Praça] D. João I para aqui e agora foram alvo da notificação do procedimento", afirmou.Questionado sobre se foram acusados do crime de desobediência, confirmou, referindo terem apenas "indicação da factualidade do que se passou hoje".