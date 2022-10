Seis militares dos Comandos em Belas vão ser alvo de processo disciplinar

Em causa as fotos e os vídeos divulgados em que os militares tomam banho em panelas usadas na cozinha da cantina. Esta quinta feira o exército fez saber que "foram imediatamente instruídos processos disciplinares a três militares do Regimento de Comandos, com notificação da sua culpabilidade".