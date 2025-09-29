Seis mortos e mais de 7.700 ocorrências de violência doméstica em três meses

De acordo com os dados do Portal da Violência Doméstica, da responsabilidade da Comissão para a Igualdade e Cidadania (CIG), no segundo trimestre deste ano morreram seis pessoas, entre cinco mulheres e um homem, vítimas de homicídio em contexto de violência doméstica.

No mesmo período, PSP e GNR assinalaramNo que refere às medidas de apoio às vítimas de violência doméstica, havia 5.939 pessoas com medida de teleassistência, mais 81 do que no primeiro trimestre de 2025.Por outro lado, estavam 1.401 pessoas acolhidas na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD), entre 733 mulheres, 643 crianças e 25 homens.Houve necessidade de transportar vítimas em 231 situações, num total de 392 pessoas, nas quais se contabilizam 229 mulheres, 160 crianças e dois homens.Já no que diz respeito àsRegistou-se ainda de 2.924 pessoas agressoras integradas em programas específicos, 230 delas em meio prisional, enquanto as restantes 2.694 estavam na comunidade.