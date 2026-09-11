Seis pescadores resgatados e um desaparecido em naufrágio em Sesimbra

Segundo o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento , “o alerta foi recebido pelas 10h25, através da embarcação de pesca Sebastião Paulo, que se encontrava nas imediações, tendo esta procedido à recuperação dos seis náufragos, sendo cinco deles feridos ligeiros e um ferido grave”.





De acordo com a informação dos tripulantes resgatados, o elemento em falta desapareceu no momento do afundamento da embarcação.



As buscas no local pelo tripulante desaparecido, através do NRP Bartolomeu Dias, do NRP Figueira da Foz, NRP Sagitário, de uma embarcação da Estação Salva-Vidas de Sesimbra e duas embarcações da Polícia Marítima, bem como uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.





O comunicado da Marinha Portuguesa acrescente que, “a embarcação de pesca Sebastião Paulo prosseguiu para o porto de Sesimbra com elementos da Estação Salva-Vidas de Sesimbra a bordo, que prestaram os primeiros socorros aos náufragos, incluindo a imobilização em plano rígido do ferido grave. Atracou pelas 12h00, tendo os feridos sido de imediato transportados para uma unidade hospitalar".





(em atualização)