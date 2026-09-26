Seis pessoas desalojadas após incêndio no centro histórico do Funchal

O fogo começou na noite de sexta-feira e várias corporações de bombeiros estiveram envolvidas no combate às chamas.Não há registo de feridos, mas o prédio ficou inabitável. Apesar da intensidade das chamas, o dispositivo conseguiu evitar a propagação do fogo aos prédios contíguos.O incêndio aconteceu poucos dias depois de outro fogo de grandes dimensões no centro do Funchal. As causas do incêndio estão a ser investigadas.