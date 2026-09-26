Seis pessoas desalojadas após incêndio no centro histórico do Funchal

Seis pessoas desalojadas após incêndio no centro histórico do Funchal

Um incêndio de grandes dimensões consumiu um prédio no centro histórico da cidade. Seis pessoas ficaram desalojadas.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Foto: António Antunes - RTP

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O fogo começou na noite de sexta-feira e várias corporações de bombeiros estiveram envolvidas no combate às chamas.

Não há registo de feridos, mas o prédio ficou inabitável. Apesar da intensidade das chamas, o dispositivo conseguiu evitar a propagação do fogo aos prédios contíguos. 
O incêndio aconteceu poucos dias depois de outro fogo de grandes dimensões no centro do Funchal. As causas do incêndio estão a ser investigadas. 
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