Seis pessoas feridas em rixa entre grupos rivais num restaurante do Prior Velho

RTP24 Mar, 2018, 15:36 / atualizado em 24 Mar, 2018, 16:02 | País

Os agressores, que faziam parte dos Hells Angel, entraram no restaurante e agrediram as pessoas, entre estas um grupo de pessoas da "Nova Ordem Social", que se encontravam no estabelecimento.



Ao que a RTP apurou o confronto entre os dois grupos rivais envolveu dezenas de suspeitos que fugiram do local.



No ataque, seis pessoas ficaram feridas, três das quais com gravidade, depois de serem alvo de uma agressão com arma branca.



A rua de Moçambique foi, entretanto, fechada ao trânsito. De acordo com testemunhas, o dono do restaurante é o irmão de Mário Machado, dos Skinheads.Os desacatos ocorreram dentro do restaurante, continuando depois as agressões na rua.A PSP ainda está no local para a investigar a situação.