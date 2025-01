Foto: António Antunes - RTP

Seis serviços de urgência estão hoje fechados, sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo. O Portal do SNS indica que estão encerradas as urgências de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Amadora-Sintra, do Hospital de Santo André, em Leiria e do Hospital do Barreiro, que também não tem hoje serviço de urgência de Pediatria.