Seis urgências encerradas este domingo

Sem atendimento ao exterior estão as de Setúbal, Almada, Caldas da Rainha, Aveiro e Vila Franca de Xira, também sem assistência em Pediatria.



No caso de Aveiro vai ter o serviço fechado até dia 15, sobrecarregando as maternidades de Coimbra.



A situação já levou à demissão do diretor das urgências e a administração admite mesmo que as dificuldades podem manter-se até ao final do ano.



Há também constrangimentos no atendimento a grávidas no Amadora-Sintra, Santarém e Leiria. Só recebem utentes encaminhadas pelo INEM.