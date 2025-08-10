Seis urgências encerradas este domingo
Estão encerradas seis urgências este domingo e Obstetrícia volta a ser a especialidade mais afetada.
No caso de Aveiro vai ter o serviço fechado até dia 15, sobrecarregando as maternidades de Coimbra.
A situação já levou à demissão do diretor das urgências e a administração admite mesmo que as dificuldades podem manter-se até ao final do ano.
Há também constrangimentos no atendimento a grávidas no Amadora-Sintra, Santarém e Leiria. Só recebem utentes encaminhadas pelo INEM.