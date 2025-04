No Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, não funciona o Serviço de Obstetrícia e Ginecologia.

Estão também fechadas as Urgências de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, do Amadora-Sintra e do Hospital de Santo André, em Leiria.



Estes encerramentos prolongam-se a domingo.



Ainda este fim de semana, estão encerradas as Urgências Pediátricas do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e do Hospital de Vila Franca de Xira.



Antes de se dirigir para um Serviço de Urgência, ligue para a Linha SNS 24.